كايزر: أمامنا مباراتان للوصول إلى نهائي الكأس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن طموح فرق دور الثمانية الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وفريقه واحد من هذه الفرق الطامحة، ومؤكداً على أهمية تحقيق الفوز بعد غد أمام الظفرة على ملعب بني ياس، في دور 8، والتأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف بقوله: مسابقة كأس رئيس الدولة قصيرة ومهمة للغاية وفريقنا تفصله مباراتين عن النهائي، ومواجهة الظفرة صعبة لأنه من الفرق التي حققت نتائج إيجابية في الدوري، حتى في حال خسارته فأنه يخسر بصعوبة.

وأوضح كايزر أن فريقه استفاد من فترة توقف الدوري، حيث خضع لتحضيرات امتدت إلى أسبوعين، وللمرة الأولى يستفيد الجهاز الفني واللاعبين من هذا التوقف، "يذكر أن الجزيرة كان يستدعى لاعبوه الدوليون، مما يؤدي إلى ضعف في الانسجام بين عناصر الفريق".

وعن الحالة البدنية قال تزداد حظوظ مشاركة "كينو" وفي الوقت نفسه استبعد مشاركة مراد باتنا وسلطان الغافري للإصابة، عدا ذلك فإن فريقه في "فورمة" عالية، وأن التحضيرات جاءت إيجابية، وستظهر مواجهة الظفرة مدى تحصيل اللاعبين لما تدربوا عليه من تكتيك.