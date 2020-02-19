شايفر: ركزنا كل جهودنا على مواجهة شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي أن فريقه ركز كل جهوده طوال الفترة الماضية على المباراة التي تجمعه يوم الجمعة بشباب الأهلي في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ذاكراً أن لاعبيه في كامل الجاهزية لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز، وأضاف : لكن بالتأكيد مهمتنا ستكون صعبة لأننا نواجه منافساً قوياً يمتلك أكثر من 20 لاعباً جاهزاً للمشاركة جميعهم يتمتعون بقيمة فنية ومهارة عالية وعدد كبير منهم يتميز بخبرة سنوات طويلة في الملاعب.

وشدد شايفر على أهمية عدم ارتكاب لاعبيه للأخطاء من أجل الفوز مع العمل على استغلال الفرص في ذات الوقت، ذاكر أن المباراة تتطلب الحذر الشديد خاصة أنها تختلف عن مباريات الدوري التي يمكن تعويض الخسارة فيها.

وتحسر المدرب الألماني على فقده للاعبه سهيل النوبي نتيجة الإصابة مؤكداً أن غيابه يعتبر خسارة كبيرة لما يتمتع به من خبرة ومهارة، وأضاف: لكن الجيد مشاركة فواز عوانة الذي نعول عليه كثيراً مع بقية اللاعبين في تخطي عقبة شباب الأهلي.