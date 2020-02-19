‪‎‪ منصور بن محمد يزور مجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على رعايته الكريمة للقطاع الرياضي وتكليف سموه برئاسة مجلس دبي الرياضي لخدمة الوطن وتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع وتحقيق الأهداف السامية بتواجد رياضيينا في منصات التتويج لمختلف البطولات، كما تقدم بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لدعم سموه للقطاع الرياضي وتوجيهاته السديدة التي مثلت منهاج عمل لمجلس دبي الرياضي وقادته لتحقيق الإنجازات على مدار 15 عاما، والتي ستكون أساسا لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر مجلس دبي الرياضي اليوم ولقاء سموه مع مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن مجلس دبي الرياضي سيواصل أداء دوره الوطني الرائد لتطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي والتعاون مع المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية لتطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات و العمل على مواكبة هذا القطاع المهم للتطورات الحاصلة في جميع مجالات الحياة، سيرا على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في بناء الوطن وإسعاد أفراد المجتمع، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تعزيز مكانة الرياضة في الحياة اليومية ودورها الإيجابي في مختلف مجالات الحياة، كما حث نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة لتفعيل مساهمة الرياضة في مختلف القطاعات في إطار الاستعداد للخمسين عاما المقبلة.

برامج ومبادرات

واطلع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على البرامج والمبادرات التي ينفذها مجلس دبي الرياضي ومنطلقات العمل وهي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعام الاستعداد للخمسين، و مئوية دولة الإمارات 2071، و المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، والمبادئ السبعة لمدن المستقبل، ووثيقة الخمسين، كما تضمنت تطور مراحل العمل في مجلس دبي الرياضي بداية من مرحلة التأسيس التي انطلقت في 2005 وتضمنت قانون المجلس ولوائح الاحتراف الرياضي والخطة الاستراتيجية والهياكل الموحدة للأندية، ثم مرحلة الانتشار بداية من 2010 من خلال الفعاليات الرياضية الدولية والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات الدولية وتأسيس شركات كرة القدم، مرورا بمرحلة التمكين التي بدأت عام 2015 من خلال عضوية مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعلاقات التعاون مع المؤسسات والمنظمات الرياضية الدولية، ومختبرات الابتكار الرياضي، وصولا إلى مرحلة ابتكار المستقبل بداية من 2020 من خلال تعزيز دور الرياضة في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي والرياضات الالكترونية.

كما اطلع سموه في اللقاء على خارطة طريق مجلس دبي الرياضي للفترة 2020-2030 والتي تضمنت أولويات هي: الرياضة نمط حياة، التنافسية والابتكار، التكنولوجيا ورياضات المستقبل، والاقتصاد الرياضي وتضمنت 7 أهداف لتحقيق نتائج مهمة في مجال صحة وسعادة المجتمع وتحقيق انجازات رياضية في مختلف المجالات وبناء شراكات وطنية فاعلة وتعزيز مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني المستدام، و دعم الرياضة لاستراتيجية القوة الناعمة.

كما اطلع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على برامج عمل اللجان الدائمة في المجلس، وهي: لجنة التطوير والمستقبل، لجنة التدقيق والحوكمة، لجنة المرأة والرياضة، ولجنة الاستثمار والمشاريع، والبرامج التي تقوم بها هذه اللجان التي يترأسها أعضاء في مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي وتعمل وفق أهداف وغايات الخطة الاستراتيجية للمجلس، إلى جانب أهم الفعاليات والأنشطة التي سينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة.

وتجوّل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في مقر المجلس وزار مكاتب الأمانة العامة والإدارات و "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" والتقى مدراء الإدارات ومنتسبي المجلس وتبادل معهم الحديث حول مهام وبرامج كل إدارة وأكد ثقته في قدرة المجلس على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع دعم القيادة الرشيدة ويترجم نهجها السليم وتوجيهاتها السديدة، وبما ينسجم مع أهمية الرياضية و تنامي دورها في تعزيز المكتسبات الوطنية واسعاد أفراد المجتمع وتعزيز التعايش والتعاون فيما بينهم، كما أكد سموه أن الفترة المقبلة ستشهد فعاليات ومبادرات عديدة يطلقها المجلس في إطار المشاركة في فعاليات "إكسبو 2020 " الحدث الأكبر من نوعه، وكذلك في إطار مساهمة القطاع الرياضي في مسيرة التنمية والاستعداد للخمسين.

وفي ختام الزيارة حرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على التقاط صورة تذكارية مع قيادة ومنتسبي مجلس دبي الرياضي في تأكيد من سموه على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى للرياضة وترسيخ مكانتها في حركة الحياة وفي رفع راية الدولة في المحافل الدولية، ومواصلة مسيرة الانجازات التي انطلقت منذ تأسيس المجلس في العام 2005 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والسير على نهجه.