الأهلي والزمالك يختتمان الاستعداد لـ«السوبر»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وضع الجهازان الفني للأهلي والزمالك التشكيلة الأساسية، خلال الحصة التدريبية الرئيسة أمس، استعداداً لخوض السوبر المصري رقم 17، والنسخة الرابعة التي تحتضنها أبوظبي، وسط حالة من السرية والتكتم أمام وسائل الإعلام، وبهدف وضع اللاعبين في حالة تركيز كامل.

وأجرى «الأبيض» تدريبيه الرئيس أمس على ملعب قصر الإمارات، وقام بتغيير فندق الإقامة من نادي الضباط إلى فندق فيرمونت باب البحر، وسيجري حصة تدريبية أخيرة الليلة في التاسعة مساءً، على استاد محمد بن زايد «ملعب المباراة». وعلم «البيان الرياضي» بمفاجآت في صفوف «القلعة البيضاء» .

حيث استبعد حازم إمام، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، من التشكيلة الأساسية، وذلك بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي والتي فاز فيها الزمالك 3-1.

وسيكشف الجهاز الطبي لاحقاً عن مدة العلاج. في السياق نفسه، شارك المدافع محمد عبدالغني في التدريب الرئيس، وأظهر حالة بدنية جيدة بعد مخاوف من الجهاز الطبي باشتباه في إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ولكن الفحص أظهر سلامته، وتزداد حظوظ عبدالغني في المشاركة بديلاً لحازم إمام، بجانب زميله أحمد عيد.

ويغيب أيضاً عن تشكيلة «القلعة البيضاء» محمود عبدالرحيم «جنش» حارس الفريق عن مواجهة الأهلي بداعي الإصابة، ولم يشارك اللاعب في التدريب الرئيس، وسيكون محمد أبو جبل، حارس الفريق الأساسي خلال المباراة. في المقابل، استرد المهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو جاهزيته، وسط توقعات بالدفع به أساسياً أو مدة محددة خلال المباراة.

اجتماع

على الجانب الآخر، اختتم الأهلي مرانه الرئيس في السادسة مساء أمس على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة. وقبل الحصة التدريبية، عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين للحديث عن نقاط القوة والضعف في المنافس، كما أكد الجهاز الطبي جاهزية محمد مجدي «أفشة» وإمكانية مشاركته في المباراة بحسب رؤية الجهاز الفني.

من جانبه، عبر خالد الدرندلي رئيس بعثة الأهلي أمين الصندوق، عن سعادته بالتواجد في الإمارات، وقال: «نتواجد في بلدنا ومع أهلنا وبين أشقائنا، ولا نشعر بأي غربة، علماً بأن الأهلي دائم السفر.

ومن الممكن أن يواجه صعوبات بأسفاره الخارجية، ولكن الأمر مختلف تماماً في الإمارات، من حيث التسهيلات وتوافر الإمكانيات في فندق الإقامة وملعب التدريب، والتواجد الكبير لجماهير النادي في الإمارات أيضاً أمر في غاية الأهمية لا يشعرنا بغربة، ما يسهل المهمة في تقديم مباراة قوية أمام الزمالك».

طابع خاص

وأضاف: المواجهات مع الزمالك دائماً خارج الحسابات، وحتى لو حسم الدوري لصالح «الأحمر» تبقى هذه المواجهات ذات طابع خاص، والفوز لا يخضع لمنطق في التوقعات، وعن نشوة «الأبيض» بالفوز بالسوبر الأفريقي ما يعزز من حظوظه في المباراة قال: «لاعبونا محترفون ويتحملون مسؤوليتهم كاملة في تقديم الإضافة.

كما يمتلكون خبرات كبيرة مستمدة من سجل مشرف وحافل بالبطولات، وكما هو حال كرة القدم يمر الفريق بظروف صعبة وأخرى سهلة، ما يضعهم دائماً في استعداد دائم لمواجهة أي تحديات، ولأنهم يدركون جيداً قيمة بطولة السوبر وغيرها من الألقاب والتي يطمح النادي إلى حصدها».

وشدد الدرندلي أن هدف البعثة التركيز التام، بحيث يلتزم اللاعبون البرنامج الموضوع من قبل الإدارة والخاص بمواعيد التمرين، وتناول الوجبات، بعيداً عن أي تجاوزات، تخرجهم عن هدفهم الأساسي في كأس السوبر.

100

تجرى سحوبات على تذاكر المباراة، وستقدم اللجنة المنظمة العليا 3 سيارات نيسان، و100 «آيباد» و100 موبايل «هواوي».

فايلر وكارتيرون.. «ممنوع الاقتراب أو التصوير»

حرص مدربا فريقي الأهلي والزمالك على فرض سياج كامل من السرية على معسكري الفريقين قبل المباراة، رافعين شعار «ممنوع الاقتراب أو التصوير». وجهز السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي، فيديو لآخر مباريات الفريق، بينما عرض الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، على لاعبيه تسجيل لمباراة الفريق أمام الترجي .