حديد يعيد اكتشاف نفسه في خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أعاد فهد حديد اكتشاف نفسه من جديد مع خورفكان، فبعد عدة مواسم قضاها اللاعب متنقلاً ما بين أندية دبي الوصل والنصر، ومن قبلها الشارقة، بات اللاعب بمثابة أيقونة بعد أن أظهر تألقاً مع الفريق الذي يدربه الصربي جوران، والذي عرف كيف يوظف قدرات اللاعب في خط الهجوم ليبدع حديد .

كما لم يبدع من قبل بعد أن ظل اللاعب يصنع ويسجل الأهداف، حيث أحرز حتى اللحظة 3 أهداف حاسمة مع فريقه الذي استعاد مشوار التألق بدءاً من مباريات مرحلة الإياب التي اقتنص فيها خورفكان 5 نقاط غالية، بعد الفوز على الشارقة بهدفين، والذي أسهم فيه فهد حديد بتسجيله للهدف الأول، وواصل اللاعب ذات المشوار وتمكن من تسجيل هدف غالٍ في مرمى حتا، كما صنع حديد أكثر من 4 أهداف.