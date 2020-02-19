تعاون بين اتحادي الكرة الإماراتي والمغربي

المصدر: (عجمان - البيان الرياضي)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بقصره في عجمان أمس، فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوفد المرافق له.

وتناول الطرفان آلية تعزيز التعاون والشراكة بين الإمارات والمغرب في مجال كرة القدم، على كافة المستويات، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والأكاديميات والمعسكرات. وتم التأكيد على تعميق أواصر الصلة بين الاتحادين الشقيقين، ولا سيما أنها تقوم على أسس راسخة منذ عشرات السنين.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، بالكرة المغربية والمستوى المتطور الذي تقدمه في كل المحافل، سواء فيما يخص المنتخبات الوطنية أو الأندية، أو التجارب الاحترافية الناجحة للاعبين في دول أوروبا.