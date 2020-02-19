متاعب أنديتنا مستمرة في «الآسيوية»

تواصلت متاعب أنديتنا في دوري أبطال آسيا حيث ضاعف النصر السعودي من محن العين وعقد مهمته أكثر في المنافسة على التأهل للمرحلة التالية بفوزه عليه 1-2 أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثانية من المسابقة القارية بمرحلة المجموعات، وتقدم العين بهدف السبق عن طريق عمر يسن (ق 18).

وعاد النصر ليدرك التعادل في الشوط الثاني بواسطة مختار علي، (ق 57)، وتسبب خطأ فادح للحارس خالد عيسى في الهدف الثاني للنصر بعد أن خرج خارج منطقته لمقابلة عبدالرزاق حمدالله إلا أن الأخير تغلب عليه وخطف الكرة ليسددها في المرمى الخالي مضيفاً الهدف الثاني للنصر السعودي بحلول الدقيقة (81)، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي العين في المركز الأخير بالمجموعة بلا رصيد.

ووضع فريق الشارقة أول نقطة في رصيده في دوري أبطال آسيا عندما تعادل مع ضيفه بيروزي الإيراني بنتيجة 2-2، أمس على ملعب الشارقة في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

أحرز هدفي الشارقة كل من: محمد خلفان «25»، وريان مينديز «45»، بينما أحرز هدفي بيروزي الإيراني علي عليبور «9، 27».

وبالنتيجة يجمع الشارقة أول نقطة في مشواره الآسيوي بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام التعاون السعودي 1-0، ووضع بيروزي أول نقطة في رصيده حيث خسر الجولة الأولى.