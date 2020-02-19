حمدون: شباب الأهلي لم يفقد أمل التأهل الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد محمد أحمد حمدون المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، أن الظروف لا تخدم فريقه في الفترة الأخيرة، خاصة في مباراتي دوري أبطال آسيا 2020، بعدما تلقى الفريق الخسارة بنتيجة واحدة 1-2 في الجولتين الأولى والثانية من مستضيفه باختاكور الأوزبكي، ومن ضيفه الهلال السعودي أول من أمس، على ملعب استاد راشد في دبي، وشدد على أن أمل التأهل لا يزال قائماً، والنتائج السلبية الأخيرة للفريق لا تخيفهم.

ظروف

قال حمدون: «الكل شاهد المباراتين، والظروف لم تساعدنا فيهما بشكل كبير، بعدما لعبت ظروف الطقس غير الجيدة، دورها في الخسارة أمام باختاكور، ورغم أننا قدمنا أداء أفضل أمام الهلال في الجولة الثانية، ولكننا كنا نواجه البطل، ومع هذا لا يزال لدينا الأمل في التأهل من خلال المواجهات المقبلة، والتي ربما تعطينا الأمل بذلك إذا خدمتنا النتائج، مع ضرورة أن نخدم أنفسنا أولاً بالفوز على شهر خودرو الإيراني في الجولة الثالثة يوم 3 مارس المقبل».

وأضاف: «نتقدم باعتذارنا على الخسارة إلى جمهور شباب الأهلي، والذي تواجد بكثافة عالية لمساندتنا أمام الهلال، ونتمنى أن يستمر في مساندتنا خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن لدينا مباراة مهمة أمام بني ياس يوم الجمعة المقبل، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونحن متفائلون بتجاوز مرحلة النتائج غير الجيدة.

والتي تعرض لها الفريق في مبارياته الأخيرة، لأن المرحلة المقبلة ستشهد عودة بعض المصابين واندماجهم سيعطي القوة الفنية للفريق، وربما يكون منهم وليد عباس وليوناردو، واللذان تتضح مدى جاهزيتهما بشكل كبير خلال الساعات المقبلة».

طموح

أنهى حمدون تصريحاته، قائلاً: «ليس لدينا خوف من جانب النتائج السيئة الأخيرة لشباب الأهلي، ونتمنى فقط الخروج منها بسرعة حتى لا يشكل هذا ضغطاً على اللاعبين، والمطلوب التركيز الآن على مباراتنا مع بني ياس في الكأس، والتي بالتأكيد لن تكون سهلة، ولكن طموحنا كبير بتقديم مباراة كبيرة وقوية، وتحقيق الفوز ليكون خطوة جديدة على طريق الدفاع عن اللقب الغالي الذي توجنا به الموسم الماضي».