آسيوياً ومحلياً.. العنابي «غير» في 2020

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

كرس الوحدة عقدته للأندية العراقية بعدما عاد بانتصار غال وثمين خارج الديار بفوزه على الشرطة العراقي مساء أول من أمس بهدف الكونغولي مبوكو الذي أحرزه في الوقت القاتل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ليتقاسم العنابي صدارة المجموعة الأولى مع أهلي جدة السعودي برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما توقف رصيد الشرطة والاستقلال الإيراني عند نقطة واحدة.

الفوز الصعب أكد تفوق الوحدة على الأندية العراقية، وهو الفوز الرابع للوحدة على ناد عراقي في تاريخ مواجهاتهما، وتعادلين، وخسارة وحيدة، منها 3 انتصارات خارج ملعبه، إذ يعد أول فوز لفريق إماراتي في الملاعب العراقية.

نتائج

وتعد بداية الوحدة في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي الأفضل للفريق على الإطلاق منذ عام 2007 بعد مرور جولتين جمع فيهما 4 نقاط، بالإضافة إلى مواصلة الفريق لنتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ بداية عام 2020 سواء في البطولة القارية أو على صعيد دوري الخليج العربي.

حيث لم يخسر الفريق في آخر 7 مباريات خاضها في كل البطولات، وحقق 6 انتصارات وتعادلاً وحيداً، بينما على الصعيد الآسيوي استمرت النتائج الإيجابية للموسم الثاني على التوالي في دور المجموعات، وفاز الفريق في مباراته الخامسة آخر 9 مباريات.

وأعرب مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بالوحدة عن فخره بالروح العالية القتالية التي ظهر عليها لاعبو العنابي، مؤكداً أن الفريق حقق فوزاً مهماً في ظل أجواء صعبة وأرضية ملعب سيئة، ونجحت الخبرة والإرادة في ترجيح كفة الفريق والعودة بنقاط المباراة كاملة.

تقدير

وقال:«لعبنا من أجل الخروج بنتيجة إيجابية ونقطة على أقل تقدير في ظل سوء أرضية ملعب المباراة الذي لا يساعد على الفوز، ومن الصعب اللعب في بطولة قارية في مثل تلك الملاعب، ولكني أهنئ اللاعبين على الروح العالية والخروج من دون إصابات من هذا الملعب».

وأضاف:«قدمنا أداء جيداً أمام فريق الشرطة المنظم الذي اصطدم بشراسة الوحدة، ونجحنا في الظهور بشكل جيد دفاعياً وبتنظيم وجماعية، والاعتماد على الهجمات المرتدة، وخطف هدف الفوز، لاعبو الوحدة يمتلكون خبرة البطولة لكن أجواء اللقاء كانت صعبة للغاية وكنت حذراً ومتخوفاً من أرضية الملعب، بالتأكيد فوز مهم يعزز حظوظنا في المجموعة وأهنئ الفريقين وطاقم التحكيم على الخروج بالمباراة إلى بر الأمان».

استحق محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة اختياره أفضل لاعب ونجماً للمباراة بلا منازع بعد أن زاد عن مرماه ببسالة وسط تألق للاعب بجانب جميع لاعبي الفريق في الجوانب الدفاعية.