الشحات لعيسى : ولا يهمك وطول عمرك أسد

المصدر: العين: طلحة عبدالله

رد المصري حسين الشحات لاعب العين السابق والأهلي الحالي، على تغريدة الحارس العيناوي الدولي خالد عيسى، التي قدم خلالها اعتذاره لجمهور الإمارات والعين، عن الخطأ الذي وقع فيه وتسبب في خسارة العين بهدف لهدفين أمام ضيفه النصر السعودي مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، وغرد الشحات على حسابه الخاص ردا على عيسى : ولا يهمك يا حبيبي انت طول عمرك اسد ربنا يكرمك ان شاء الله يا وحش.

وفي لحظات غمر العيناوية تغريدة الشحات، بعشرات القلوب الحمراء والبنفسجية وعبروا عن سعادتهم وشكرهم للاعب العيناوي السابق الذي صال وجال في الملاعب المحلية والقارية والعالمية بشعار الزعيم، وحصل معه على ثنائية الدوري والكأس، فضلا عن وصوله إلى نهائي مونديال الأندية، في عام 2018 .