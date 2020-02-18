خالد عيسى يعتذر لجمهور الإمارات والعين

المصدر: العين : طلحة عبدالله

قدم حارس العين الدولي، خالد عيسى، اعتذاره إلى جماهير الإمارات عامة والعين خاصة، بعد تسببه في الهدف الثاني لفريق النصر السعودي والذي كفل له الفوز بنتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف لتتعقد مهمة الزعيم في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بعد أن منى بخسارتين متتاليتين على ملعبه بالمسابقة القارية حيث كانت الاولى أمام سابهان أصفهان الإيراني (0-4)، ليبقي في ذيلية المجموعة الرابعة بلا رصيد.

وغرد الحارس الدولي الذي خرج من الملعب حزينا بعد المباراة على حسابه الخاص بتوتير : السلام عليكم.. قدر الله وما شاء فعل .. لعبة كره القدم عباره عن اخطاء.. ودائماً الإعتذار من شيم الرجال ، رسالتي لجمهور الامارات والعين الوفي أعتذر عن الخطأ الي صدر مني وأتمنى تقبل الإعتذار. .

وحظيت التغريدة بتفاعل لافت من الجمهور العيناوي الذي اعادها عشرات المرات، مؤكدا تفهمه للخطأ الذي وقع فيه الحارس الشجاع، مشيرين إلى أن لعبة كرة القدم هي لعبة الأخطاء والجميع يقع فيها، وطالبوه بالعودة القوية.

وكان خالد عيسى خرج من مرماه لمقابلة مهاجم النصر السعودي عبد الرزاق جمدالله ورغم وصوله أولا إلى الكرة إلا أنه تباطأ في إبعادها عن منطقة الخطر حتى خطفها المهاجم النصراوي وسددها في المرمى الخالي محرزا الهدف الثاني لفريق بحلول الدقيقة (81).