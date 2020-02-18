العنبري: العمل الذهني مع اللاعبين دفعهم لتقديم مردود جيد

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة ان فريقه قدم مستوى جيد أمام فريق بيروزي الإيراني نظراً لقوة الفريق الإيراني، مشيراً إلى أن اللقاء تميز "بالريتم" السريع، وبالرغم من أن المباراة تقام على ملعب الشارقة إلا أن التعادل يعد نتيجة إيجابية نظراً للمستوى الذي يقدمه الفريق الإيراني والظروف التي بمر بها فريق الشارقة.

وقال: نتمنى أن نحقق نتيجة وآداء أفضل في المباريات المقبلة، لافتاً إلى أن العمل الذهني الذي قام به الجميع من إدارة النادي والجهاز الفني الإداري مع اللاعبين قد ظهر في المباراة، حيث شعر اللاعبون بالمسؤولية ومردودهم كان إيجابيا والنتيجة جيدة نظراً للخبرة التي يتمتع بها الفريق الإيراني.

وأضاف: دائما ما نقوم بتقييم الفريق، ونختار الأفضل، الأهم أن اللاعبين تجاوبوا معنا في الفترة القصيرة التحضيرية للمباراة وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة أفض