مدرب النصر: اقتنصنا ثلاث نقاط ثمينة من فريق قوي

المصدر: العين -طلحة عبدالله

قال روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، إن فريقه نجح في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة من العين القوى في ملعبه وبين جمهوره،

لافتا إلى أن المنافسة على التأهل للمرحلة التالية لا تزال في الملعب، فهناك أربع مباريات قوية متبقية وجميع فرق المجموعة لديها الفرصة للتأهل إلى المرحلة التالية، وأشار إلى أنه اضطر لتغيير خطته في الشوط الثاني بعد ملاحظته أن العين لعب بطريقة وأسلوب مختلف.

وقد نجح في احداث التوازن المطلوب والذي كفل له السيطرة على مجريات اللعب بوسط الملعب، والضغط على العين حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني وتحقيق الفوز بنهاية المباراة.

وعن حظوظ النصر في المنافسة على التأهل بعد وصوله للنقطة الرابعة، قال : نحن في أقوى مجموعة بالمنافسة، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة في المرحلة المقبلة، ولكن علينا الآن أن نغلق ملف المسابقة الآسيوية ونركز في مباراتنا المقبلة بالدوري أمام الحزم، وبعد ذلك لكل حدث حديث.