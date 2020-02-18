مدرب العين: قدمنا مردوداً طيباً وحاولنا إحداث المفاجأة ولكن النصر فاز بالنهاية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يرى البرتغالي بيدرو إيمانويل ، المدير الفني للعين، أن فريقه قدم مباراة جيدة وفق خطة محكمة ، ولكنه في نهاية المطاف لم تكن النتيجة لمصلحته حيث فاز النصر بهدفين لهدف.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: حاولنا احداث المفاجأة واتفقنا مع اللاعبين أن نقدم مباراة رائعة، وبالفعل بدأنا بقوة وقدمنا عمل جيد ولعبنا بشكل رائع في الشوط الأول، وسجلنا هدفا وألغي لنا هدفا آخرا

وكان لدينا فرص محققة للتسجيل، ولم نسمح للاعبين المهاريين في النصر، بالاستحواذ على الكرة حيث أغلقنا المساحات أمام مفاتيح اللعب لديه، وأدينا هذه المهمة بشكل جيد في الشوط الأول.

وأضاف: كنت على يقين أن التقدم بهدف ليس كاف للفوز بنتيجة المباراة، و أن النصر سيضغط علينا بشكل أكبر، وأخبرت اللاعبين إنه يتوجب علينا في الشوط الثاني محاولة إيجاد فرص للتسجيل، ولكننا للأسف تلقينا هدفين.

وكان الأمر مؤثرا بشكل واضح على اللاعبين خصوصا بعد تلقينا الهدف الثاني، وصحيح أننا كنا نستحق ركلة جزاء واضحة، ولكن لم نتوقف عند هذا الأمر كثيرا بل اجتهدنا أكثر للعودة للمباراة غير أننا لم نوفق في ذلك، وأنا راضي عن الأداء الذي قدمه اللاعبون وسعداء بتحية الجمهور لنا عقب نهاية اللقاء وقد ذهبنا جميعا لتقديم الشكر للجمهور.