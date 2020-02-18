الشارقة يتعادل مع بيروزي الإيراني ويضع أول نقطة في رصيده "الآسيوي"

المصدر: الشارقة - عزلدين جادالله - تصوير سالم خميس

وضع فريق الشارقة أول نقطة في رصيده في دوري أبطال آسيا عندما تعادل مع ضيفه بيروزي الإيراني بنتيجة 2-2، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الشارقة في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

أحرز هدفي الشارقة كل من: محمد خلفان "25"، وريان مينديز "45"، بينما أحرز هدفي بيروزي الإيراني علي عليبور " 9، 27".

وبالنتيجة يجمع الشارقة أول نقطة في مشواره الآسيوي بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام التعاون السعودي 0-1، ووضع بيروزي أول نقطة في رصيده حيث خسر الجولة الأولى من الدحيل 0-2.

جاءت بداية المباراة لصالح فريق بيروزي الذي ضغط منذ الدقائق الأولى بغية إحراز هدف مبكر، حيث استحوذ على الكرة ومارس ضغوطه على مرمى الشارقة والذي أثمر عن هدف عن طريق علي عليبور في الدقيقة "9"، الأمر الذي أثار حفيظة فريق الشارقة الذي بدأ في الدخول في أجواء المباراة بعد الهدف وكثف من هجومه عن طريق كايو ومينديز ومحمد خفان في المقدمة طمعاً في إدراك التعادل حيث تراجع آداء الفريق الإيراني لصالح الشارقة الذي نجح في اختراق دفاع بيروزي الذي بدا هشاً وسهل الاختراق، ونجح محمد خلفان في تسجيل هدف التعادل عندما سدد كرة صاروخية سكنت مرمى الفريق الإيراني في الدقيقة "25".

ولم تدم فرحة الشارقة بالهدف طويلاً حيث استغل لاعبو بيروزي هجمة مرتدة وسجلوا منها هدف التقدم عن طريق علي عليبور صاحب الهدف الأول وذلك بعد تسجيل الشارقة لهدفه بدقيتين فجاء الهدف الإيراني الثاني في الدقيقة "27".

واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين حيث تساوى الآداء وتبادل الفريقان الهجمات الخطرة التي ابتسمت للشارقة في الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول حيث نجح ريان مينديز في إحراز الهدف الثاني للشارقة وإدراك التعادل لفريقه في الدقيقة "45".

وفي الشوط الثاني سعى الشارقة إلى استغلال الثغرات الموجودة في دفاع بيروزي وضاعت من الفريق جملة من الفرص، كما ضاعت على الفريق الإيراني عدة فرص أمام مرمى الشارقة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.