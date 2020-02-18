العين يخسر أمام ضيفه النصر السعودي ويعقد مهمته الآسيوية

المصدر: العين - طلحة عبد الله - تصوير سيف الكعبي

تضاعفت متاعب العين وتعقدت مهمته الآسيوية بعد خسارته 1-2 أمام ضيفه النصر السعودي مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وهي الخسارة الثانية التي يتلقاها العين بملعبه حيث كانت الأولى أمام سابهان أصفهان الإيراني بنتيجة (0-4)، وبادر العين بهدف السبق عن طريق لاعبه عمر يسن، الذي استفاد من تمريرة ذكية للتوغولي لابا كودجو، بحلول الدقيقة 18.

وتعددت محاولات النصر لإدراك التعادل ولكن العين لعب بتنظيم دفاعي متميز لينهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني عاد النصر أكثر خطورة وأوفر هجوما مقابل تراجع غير مبرر للعين، ليتمكن مختار علي، من تسجيل هدف التعادل مستفيدا من عكسية نورالدين أمرابط (ق 57).

وأجرى مدرب العين ثلاثة تبديلات متتالية لتعزيز الناحية الهجومية للعين، بدخول كل من جمال معروف ومحسن عبدالله وبندر الأحبابي، وفي غمرة محاولات العين لتعزيز تقدمه تسبب خطأ فادح للحارس خالد عيسى في تسجيل النصر لهدفه الثاني عندما خرج خارج منطقته لمقابلة عبد الرزاق حمدالله، إلا أن الأخير نجح في خطف الكرة وسددها في المرمى الخالي مسجلا الهدف الثاني للنصر (ق 81)، وبهذه النتيجة رفع النصر السعودي رصيده إلى (4 نقاط )، فيما بقى العين في المركز الخالي برصيد خال من النقاط .