الأهلي والزمالك يصلان أبوظبي ويبدآن الاستعداد للسوبر

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وصل فريقا الأهلي والزمالك، أمس، إلى العاصمة أبوظبي، وسط أجواء احتفالية لعشاق الفريقين، استعداداً لخوض السوبر المصري المرتقب، بعد غد الخميس، على استاد محمد بن زايد. تقيم بعثة «الأحمر» بفندق بارك روتانا، وتتدرب على ملعب سلطان بن زايد، في حين، تقيم بعثة «الأبيض» في نادي الضباط المسلحة.

وذلك نظراً لإمكاناته في المرافق والملاعب، وفندق الإقامة الفاخر. وخاض «الأبيض» حصة تدريبية خفيفة أمس، بنادي الضباط، بهدف تقليل الأحمال على اللاعبين، الناتج عن الإرهاق المصاحب لرحلة كأس السوبر الأفريقي، حيث عادت البعثة إلى القاهرة السبت الماضي، وفي اليوم التالي، أجرى الفريق مباراة ودية مع «جولدي» لمدة 50 دقيقة.

وسيؤدي الزمالك حصة تدريبية كاملة اليوم بملعب نادي الضابط، ورئيسة غداً على ملعب المباراة. وبالنسبة للأهلي، فقد حدد فايلر المدير الفني، برنامجاً بدنياً للاعبين في صالة الجيم، بهدف تفادي إجهاد السفر، ومنح الفريق الراحة اللازمة قبل خوض التدريبات الأساسية بشكل طبيعي يومي الثلاثاء والأربعاء، على ملعب المباراة.

أهمية

وتكتسب النسخة الرابعة للسوبر المصري في الإمارات، أهميتها، كونها تلعب في وقت تنافسي بين الفريقين، حيث تنفس جماهير الزمالك الصعداء، بحصول فريقهم على لقب السوبر الأفريقي، على حساب الترجي، وتعويض نسبي للبعض عن اتساع الفارق في قائمة ترتيب الدوري المصري، والتي يتصدرها الأهلي بـ 45 نقطة، والزمالك في المركز الثالث 31 نقطة، وهذا الأمر رفع من مستوى الإقبال على شراء تذاكر المباراة، عقب فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي، بحسب سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

من جانبه، قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام للكرة بنادي الزمالك، لـ «البيان الرياضي»، إن الإمارات قيادة وشعباً، عزيزة على قلوب المصريين، وإن نادي الزمالك، يفضل دائماً خوض مباراة السوبر في الإمارات، وأن اللاعبين أنفسهم، يشعرون بالراحة عندما يقام السوبر هنا، مشيراً إلى أن غالبية المجموعة الحالية للاعبين، لم يوجدوا في نسخة 2017، التي فاز فيها الزمالك، إلا أنهم متحمسون لخوض المباراة.

وأضاف: جماهير الزمالك عودتنا على الوجود في أي مناسبة رياضية للفريق، وأتوجه بالشكر إلى الجماهير التي حضرت لاستقبال الفريق في مطار أبوظبي، بالرغم من مصادفة وصول البعثة بمواعيد العمل الرسمية، ومشيراً إلى أن جماهير الزمالك في الإمارات، يتمتعون بحوافز مضاعفة، من حيث اشتياقها للأبيض.