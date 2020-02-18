راشد بن حميد: أمامنا تحديات كبيرة ومتفائلون بالمستقبل

المصدر: دبي - وام

ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، الدعم الكبير والمتواصل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لقطاع الرياضة عامة ولعبة كرة القدم على وجه الخصوص في دولة الإمارات.

وقال إن دعم القيادة الرشيدة يحفزنا دوماً لبذل المزيد من الجهد من أجل مواكبة التطور الذي تشهده دولة الإمارات في القطاعات كافة.

وأضاف: في هذا المقام لابد من تقديم الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة على توجيهاته المستمرة لنا ورعايته كرة القدم الإماراتية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على رؤيته الثاقبة في دفع مسيرة الكرة الإماراتية إلى الأمام.

جاء ذلك في حوار حصري أجرته وكالة أنباء الإمارات «وام» مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي أبحرت خلاله في عقل وقلب رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم مستطلعة آفاق التجربة كما ينظر لها ويتوقعها..

ومحاولة التعرف على ملامح المستقبل الذي ينشده، والبحث عن إجابات لكل التساؤلات التي تتعلق بمشهد كرة القدم الإماراتية الراهن وذلك في حوار أردناه أن يكون إطلالة مهمة لنا لسبر أغوار تلك المرحلة الجديدة والمهمة بكل تفاصيلها.

استراتيجية

عن التحديات التي تواجه اتحاد الإمارات لكرة القدم في المرحلة المقبلة وكيف سيتعامل معها ومن أين ستكون البداية.. قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي:

أمامنا تحديات كبيرة من أجل النهوض بالكرة الإماراتية على المستويات كافة، لذا لا بد من وضع استراتيجية عمل شاملة ومدروسة لجميع عناصر اللعبة، الإدارية والفنية والتحكيمية، وأضاف: «نحن متفائلون بأن المرحلة المقبلة ستشهد تقدماً على صعيد العمل في حقل الكرة الإماراتية التي تستحق مكانة أفضل خاصة في مسألة بناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة».

تطوير

وحول الهدف من خلوة الاتحاد والجديد في الترتيبات الخاصة بها.. أوضح الشيخ راشد بن حميد: لأننا مقتنعون بأن الجميع شركاء في مهمة التطوير.

جاءت فكرة إطلاق مبادرة «خلوة كرة الإمارات» التي تقام في شهر مارس المقبل لتكون باكورة عمل المجلس الجديد من خلال دعوة كبار المسؤولين بالجهات الرياضية ورؤساء اتحاد الكرة السابقين والخبراء الفنيين والنجوم السابقين أيضاً، ووسائل الإعلام، لمناقشة منظومة الكرة الحالية وبحث سبل تطويرها معاً، فهذه الخلوة تساعدنا على تشخيص مواقع الضعف وتمنحنا فرصة المعالجة.

مهمة

وعن مهمة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.. قال الشيخ راشد بن حميد:

«نعلم تماماً أن مهمة المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ليست سهلة، لأن ترتيبه حالياً في المركز الرابع بمجموعته لكننا متفائلون لأن أمامه 4 مواجهات حاسمة، 3 منها في أرضه ووسط جمهوره وواحدة خارج أرضه أمام إندونيسيا..

وأولى الخطوات التي قمنا بها هي الاستعانة بالمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش لتولي مهام تدريب الأبيض خلال هذه الفترة الحساسة، نظراً لدرايته الكاملة بطبيعة اللاعب الإماراتي وقربه من اللاعبين بحكم عمله لسنوات بالدولة، وساهمنا في دعم عناصر المنتخب بـ 3 لاعبين جدد، وشخصياً أرى أن فرصة منتخبنا كبيرة في عبور المرحلة الحالية وتجاوز المباريات الأربع، وثقتنا بلا حدود في لاعبينا لتجاوز تلك المرحلة بنجاح.

ثقة

وعن زيارة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم له وآفاق التعاون في المرحلة المقبلة.. أوضح الشيخ راشد بن حميد أن علاقة اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الاتحادين الدولي والآسيوي وغيرهما من الاتحادات المعنية بكرة القدم حول العالم قائمة ومستمرة ويسعى دوماً إلى تعزيزها.

وقال: نحن سعداء بثقة «الفيفا» عبر منح الإمارات حق استضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكروية العالمية خلال الفترة الماضية .

والتي شهدت نجاحاً تنظيمياً وجماهيرياً كبيراً.. وبالنسبة للاتحاد الآسيوي فالعلاقة التي تجمعنا مع الشيخ سلمان بن إبراهيم وطيدة، ونحن ندعم ترشح عبدالله ناصر عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد القاري، لأنه سيقوم بتحقيق التواصل المطلوب كما أنه قيمة مضافة للاتحاد الآسيوي.

تمويل

ووصف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الأندية بأنها الأساس لتحقيق هذه الغاية باعتبارها مصدر تمويل المنتخبات الوطنية باللاعبين الدوليين.

وفي رده على سؤال حول الأعضاء الذين يتمنى أن يكونوا ضمن قائمته بالمجلس.. أضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: أنا على ثقة بأن كل فرد يتطوع للعمل في مجلس إدارة اتحاد الكرة سيحمل معه بذرة نجاح وأن «عيال زايد» حريصون على ترك بصمات إيجابية في كل مكان يعملون به.

وبشأن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية، أكد أن اعتماد تصاريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية والمبدعين في المجال الرياضي يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة وملتقى دائم للرياضيين العالميين والموهوبين.

رسالة

حول رؤية الشيخ راشد بن حميد لإجماع الآراء على اختياره لقيادة المرحلة المقبلة على صعيد إدارة اتحاد كرة القدم، وفوزه بالتزكية في الانتخابات.. وجّه الشيخ راشد بن حميد الشكر في هذا الصدد للأسرة الرياضية على هذه الثقة.

وقال: «من المهم أن ندرك أن النجاح في قطاع لعبة كرة القدم، يحتاج إلى عمل جماعي، وإبداع متواصل، من خلال تجديد الأفكار، وتوفير البرامج المناسبة للتطوير، لذا، فإننا سنعمل بروح جماعية، حتى نتمكن من التغلب على التحديات في هذا المجال».

عمل جماعي

بخصوص الرسالة التي يود أن يوجهها للجميع.. قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم:

«كل ما أود قوله أن كرة القدم تحتاج إلى عمل جماعي وكل من لديه فكرة أو مبادرة تسهم بتطوير العمل عليه أن يقدمها للاتحاد وسنكون مسرورين بهذه المشاركات والمبادرات والأفكار لأننا أمام مرحلة جديدة تحتم علينا تطوير العمل في جميع القطاعات والمسابقات والأنظمة واللوائح، والكرة الإماراتية في حاجة ماسة إلى جمهورها وأهلها».