السعادة عنابية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ، دبي- إيهاب زهدي

حقق الوحدة انتصاراً ثميناً خارج ملعبه، بفوزه أمس، على الشرطة العراقي في الوقت القاتل 1 - 0، باستاد فرانسو حريري، بمدينة أربيل بالعراق، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم. وعاد «العنابي» بالسعادة، وثلاث نقاط غالية، متصدراً المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد الشرطة عند نقطة واحدة.

وخطف الفوز للوحدة، الكونغولي باول مبوكو، الذي سجل هدف المباراة برأسية في الدقيقة 88، ليضع بصمته الأولى مع الوحدة في مباراته الثانية مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

وجاء فوز الوحدة خارج ملعبه، ليعزز من تفوقه في مواجهاته أمام الأندية العراقية، بعدما حقق انتصاره الرابع على الأندية العراقية في تاريخ لقاءاتهما في البطولة الآسيوية، والفوز الثالث له على الملاعب العراقية، إذ تعد مواجهة الوحدة والشرطة الأولى بين الفريقين.

وفي استاد راشد، خسر شباب الأهلي أمس من ضيفه الهلال السعودي، حامل اللقب 1 - 2، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، سجل لشباب الأهلي يوسف جابر في الدقيقة 24، وأحرز للهلال غوميز في الدقيقتين 36 و72 من عمر المباراة، ونجح باختاكور الأوزبكي في الفوز على ضيفه شهر خودرو الإيراني 3 - 0.

ضمن المجموعة نفسها، ليتصدر باختاكور المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال، صاحب المركز الثاني، لا يزال فريقا شباب الأهلي وشهر خودرو بلا نقاط. وتقام الجولة الثالثة بالمجموعة 3 مارس المقبل، ويلتقي شباب الأهلي مع شهر خودرو في دبي، فيما يواجه الهلال نظيره باختاكور في الرياض.