«الأبيض الشاب» والسنغال بكأس العرب

المصدر: (الرياض- البيان الرياضي)

يبدأ منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001، في السابعة مساء اليوم، مشواره في كأس العرب تحت 20 عاماً، بمواجهة السنغال في استاد الرياض، في إطار مباريات المجموعة الرابعة، ويطمح «الأبيض الشاب» لتحقيق نتيجة إيجابية، تمنحه دفعة معنوية كبيرة نحو المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور الثاني. يدير اللقاء طاقم تحكيم سعودي، بقيادة فيصل البلوي، ويعاونه فيصل القحطاني «السعودية» وزرهوتي عباس «الجزائر».. من ناحية أخرى، يلتقي في المجموعة الرابعة، السودان مع ليبيا، فيما تلعب السعودية مع فلسطين، والجزائر مع مصر بالمجموعة الثالثة.