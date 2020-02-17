لوشيسكو: محبط من التحامات لاعبي شباب الأهلي في الكرات المشتركة



دبي- إيهاب زهدي

أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي، سعادته بالفوز على شباب الأهلي 2-1 مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، وقال: "حققنا الفوز في مباراة صعبة مهمة، ومن الجيد أن نواصل الفوز في ظل الظروف الماضية، وانتقالنا أكثر من مرة للعب مباريات خلال الأسبوع الماضي، وكان من المهم تحقيق الفوز اليوم، ونحن ما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه لأننا لم نفعل شيئاً حتى الآن".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة، ونتيجتها انتهت لمصلحة الفريق الأحق بالفوز، رغم نجاح شباب الأهلي في التسجيل أولاً من ركلة ركنية لم نتعامل معها بشكل جيد، ولكنا كنا الأكثر سيطرة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل، وشباب الأهلي قدم مباراة كبيرة، ودافع بطريقة جيدة، ولكن بدون الوصول بشكل واضح لمرمانا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سيطرنا أفضل على المباراة، ولاحت فرصة واحدة خطرة لشباب الأهلي، وأنقذها معيوف، ليؤكد انتصارنا".

وعن إصابة عبد الله عطيف، قال: "تعرض عطيف لإصابة صعبة، وسيكون غيابه لأكثر من مباراة، وأنا محبط جداً من طريقة التحام لاعبي الأهلي في الكرات المشتركة، ومن إحداها تعرض عطيف للإصابة، والذي كان يمر بفترة جيدة من العطاء قبل مواجهة شباب الأهلي".

وتابع: "عموماً أجواء المباراة كانت جميلة، وأرضية الملعب مناسبة للعب الكرة، باستثناء بعض الفترات التي تعرض فيها لاعبين للإصابة، وما يهمنا إسعاد الجماهير، وعلينا التفكير من الآن في مباراتنا المقبلة، والعمل على دفع الفريق إلى المزيد من الانتصارات، لأننا لم نحقق أي شيء حتى الآن".

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