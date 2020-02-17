أروابارينا: شباب الأهلي لا ينظر إلى نصف الكوب الفاضي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أوضح الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه والهلال السعودي، بحثا عن الفوز بشكل قوي، في مباراة الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، والتي انتهت لمصلحة الهلال 2-1.

وقال: "قدم شباب الأهلي مباراة جيدة، ورغم الخسارة التي أحزنتني كثيراً، أعجبني طريقة الضغط والروح القتالية لدي لاعبي فريقي، ويجب أن نستمر على هذا المنوال خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن لدينا مباراة مهمة أمام بني ياس في كأس صاحب السمو رئيس الدولة".

وأضاف: "لعبنا أمام فريق لديه خبرات ولاعبين جيدين ومهمين ونعرف قيمة صفقاتهم، ووصلنا بهجمات جيدة، وسيطرنا بعض الشئ على المباراة، وبالتأكيد كان نرغب في الفوز بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة في المباريات الأخيرة".

وأكمل: "لا يمكن تحت أي ظرف، أن نفقد التركيز والهدوء، ولدينا بطولات وأهداف أخرى تدعونا إلى عدم الاسترخاء، ولم يسبق أن نعد بالبطولات وبالكلام الانشائي، وما أعد به أننا سنبقى منافسين على كل البطولات التي نشارك فيها، ونحن لا ننظر إلى نصف الكوب الفاضي".

وتابع: "قدمنا مباراتين جيدتين في دوري أبطال آسيا، ولا تعجبني الخسارة، ولكن الأهم في هذه الظروف، العودة بسرعة إلى مستوانا القوي، وتحقيق النتائج الإيجابية، ونركز على علاج الأخطاء".

وعن اللعب بثلاثة لاعبين ارتكاز، قال: "نلعب بهذه الطريقة منذ فترة طويلة، ولكن اختياري لثلاثي الارتكاز أمام الهلال، لرؤيتي بأنهم الأفضل لهذه المباراة، لأن لكل مباراة احتياجاتها وأهميتها، وحسب قائمة الإصابات لدينا".

وحول هروب غوميز مهاجم الهلال، من الرقابة أكثر من مرة، وتسجيله هدفي فريقه، قال: "ثمن صفقة اللاعب كام، ويستحق ما تم دفعه للتعاقد معه".