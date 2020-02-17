الوحدة يخطف فوزاً قاتلاً على حساب الشرطة العراقي

المصدر: ابوظبي - محمد صادق

حقق الوحدة انتصاراً ثميناً خارج الديار بفوزه في الوقت القاتل على الشرطة العراقي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت، اليوم، على استاد فرانسو حريري بمدينة أربيل بالعراق ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وعاد العنابي بثلاث نقاط غالية ليتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد الشرطة العراقي عند نقطة وحيدة.

وخطف الفوز للعنابي الكونغولي باول مبوكو الذي سجل هدفاً برأسية في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليضع بصمته الأولى مع الوحدة في مباراته الثانية مع الفريق في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.

وجاء فوز الوحدة خارج ملعبه ليعزز من تفوقه في مواجهاته أمام الأندية العراقية بعدما حقق انتصاره الرابع على الأندية العراقية في تاريخ لقاءاتهما في البطولة الآسيوية، والفوز الثالث له على الملاعب العراقية، إذ تعد مواجهة الوحدة والشرطة الأولى بين الفريقين.

وتألق دفاع الوحدة والحارس محمد الشامسي في الزود عن مرمى العنابي خاصة في شوط المباراة الثاني الذي شهد ضغطاً هجومياً مكثفاً من لاعبي الشرطة العراقي، قبل أن يتمكن مبوكو من تحويل عرضية خالد إبراهيم بكرة رأسية في شباك أحمد باسل حارس الشرطة قبل دقيقتين من النهاية ليخطف فوزاً غالياً لـ "أصحاب السعادة".