الهلال يفوز وينهي عقدة شباب الأهلي الآسيوية

المصدر: دبي ايهاب زهدي - تصوير سالم خميس

خسر شباب الأهلي من ضيفه الهلال السعودي، حامل اللقب، 1-2 بعد مواجهة قوية على ملعب استاد راشد في دبي اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020، فيما حقق باختاكور الأوزبكي الفوز على ضيفه شهر خودرو الإيراني 3-0، ضمن المجموعة نفسها، ليتصدر باختاكور المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال بالمركز الثاني.

في حين لا يزال رصيد شباب الأهلي وشهر خودرو خالياً من النقاط، بعدما شهدت الجولة الأولى، فوز الهلال على شهر خودرو 2-0، وباختاكور على شباب الأهلي دبي 2-1، وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 3 مارس المقبل، حيث يلتقي شباب الأهلي مع شهر خودرو في دبي، فيما يواجه الهلال نظيره باختاكور في الرياض.

وسجل لشباب الأهلي، يوسف جابر في الدقيقة 24، وأحرز للهلال غوميز في الدقيقتين 36 و72 من عمر المباراة، والتي أنهى بها الهلال، عقدة استمرت 10 سنوات لم يستطع خلالها تحقيق الفوز على "فرسان دبي"، إذ يرجع آخر فوز حققه الهلال إلى 30 مارس 2010، عندما تغلب على شباب الأهلي 3-2، بالجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية، والتي جرت على ملعب استاد راشد.

بدأ شباب الأهلي المباراة بمحاولة للعب على الهجمات المرتدة، مستفيداً من اندفاع الهلال الهجومي، إلا أن الفريق افتقد الكثافة العديدة اللازمة لإنهاء الهجمة بشكل صحيح، فيما فشل الهلال في محاولته للاختراق من العمق، في ظل تركيز دفاعات "فرسان دبي"، وتمركزهم الصحيح داخل منطقة جزاءهم.

ونجح شباب الأهلي في زيارة شباك الهلال بالدقيقة 24، بعد ركنية لعبها كارتابيا، وقابلها يوسف جابر برأسية قوية سكنت مرمى عبد الله المعيوف حارس الهلال، ليزداد الهلال شراسة هجومية، مما ترك مساحات خالية أكبر أمام شباب الأهلي للعب على الهجمات المرتدة، إلا أن غوميز تمكن من تسجيل هدف التعادل للهلال في الدقيقة 36، برأسية قوية بعد عرضية مثالية من سيبستيان جيوفينكو.

وأضاف غوميز في الدقيقة 72، الهدف الثاني للهلال، بتسديدة مباشرة لكرة عرضية وصلته من زميله كاريللو، ولم يستطع أن يفعل معها ماجد ناصر شيئاً، وأضاع حارب سهيل، فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 83، بعدما انطلق من وسط الملعب، وأنفرد بالمرمى ولكنه سدد بجسد الحارس الهلالي