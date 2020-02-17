مدرب العين: الخبرة والذكاء عاملان مهمان أمام النصر السعودي غداً

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أمام البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني لفريق العين، مهمة مزدوجة عندما يواجه فريقه النصر السعودي غدا على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا بمرحلة المجموعات، إذ يتوجب تحقيق الفوز لحصد النقاط الثلاث والعودة إلى جادة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من المسابقة القارية البارزة، وفي الوقت نفسه تقديم مردود قوي للتأكيد أن خسارته القاسية (0-4) أمام سباهان أصفهان الإيراني، بالجولة الأولى كانت مجرد كبوة عابرة تعرض لها العين.

وفي حين رجح المدرب البرتغالي عاملي الخبرة والذكاء لحسم الأمور في ميدان المواجهة أمام النصر غدا، أكد إنه يتوجب عليه وضع الاستراتيجية المناسبة واختيار التشكيلة الأمثل رغم ظروف الغيابات التي يعاني منها الفريق تطلعا لتحقيق هدفه، لافتا إلى أن المهمة لن تكون سهلة لأن المنافس فريق قوي ويضم في صفوفه لاعبين أصحاب مهارات عالية يعرفون ما يتوجب فعله في الملعب، وأكد أن الفريق الذي يلعب بتركيز أكبر منذ البداية وحتى النهاية سيكون أقرب للفوز .

وقال: استفدنا من الدرس القاسي في مباراتنا الأولى أمام سابهان، وغدا سنضع أفضل تشكيلة من أجل الحصول على النقاط الثلاث، وهذا بالطبع يتطلب أن تكون جودة العمل بنسبة 100% وليس أقل من ذلك، وطرفا المباراة فريقان جيدان وكلاهما يتنافسان للفوز وعلينا أن نلعب بصورة جيدة للحصول على النقاط الثلاث، مع الوضع في الاعتبار أن لدينا خصم قوي وعنيد.