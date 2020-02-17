العنبري يكشف خطته لمواجهة بيروزي الإيراني

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

كشف عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة خطته لمواجهة بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا، موضحاً أنها تتمثل في اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم.

وقال العنبري: سنسعى للعب بأسلوب مغاير والهروب من رقابة الفرق لكايو وريان مينديز وبخطة تتناسب مع قوة الفريق الإيراني.

وأكد العنبري على جاهزية فريقه لمنازلة نظيره بيروزي الإيراني، مشيراً إلى انه بالرغم من قصر فترة التحضير للمباراة إلا أن اللاعبين قدموا مردوداً طيباً في التدريبات.

ويحل فريق بيروزي الإيراني ضيفا على الشارقة مساء الغد في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وقال العنبري: لقد خسرنا في الجولة الماضية ونتطلع إلى التعويض وقنص النقاط الثلاث ونأمل في تقديم صورة ونتيجة مغايرة عن لقاء التعاون السعودي في الجولة الماضية.

واضاف: طريقة لعب الفريق الإيراني تتلخص في الجماعية والاستحواذ والسرعة والهجوم ونتطلع إلى احباط هذا الأسلوب.

وتابع: الفريق الإيراني من الفرق القوية ومرشح للقب ومتصدر للدوري الإيراني لكن ثقتتا كبيرة في اللاعبين، لافتا إلى أن بطولة دوري أبطال آسيا تعد محطة جيدة لاكساب اللاعب الخبرات والاحتكاك وان طموح الشارقة يتمثل في عبور دور المجموعات.