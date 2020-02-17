طفل إماراتي .. بطل سباق "الكارتينج" في إيطاليا

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

أحرز الطفل الناشئ الإماراتي الموهوب راشد الظاهري انتصاراً رائعاً في بطولة "وينتر كب الخامسة والعشرين" التي أقيمت في بلدة لوناتو في إيطاليا، ليصبح بذلك أحد أبرز نجوم العالم العربي الصاعدين في رياضة السيارات، وقدم الظاهري صاحب الـ 11 عاماً والساعي لتحقيق حلمه بأن يصبح سائق فورمولا 1، أداءً رائعاً لينتزع لقب "ميني روك" متفوقاً على 64 سائق كارتينج على أرض حلبة "ساوث جاردا كارتينج" الشهيرة، وتغلب في نهائي اللفات البالغ عددها 12 لفة على تحديات مجموعة من أبرز المنافسين الشباب أمثال السائق الروسي ديمتري ماتفيف والألماني فوتيف ليتقدم ويعزز سجل انتصاراته القياسي في إيطاليا.

وشارك أكثر من 300 سائق ينتمون إلى 47 دولة في فاتحة الموسم بطولة "وينتر كب" في لوناتو بإيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وهي البطولة التي شكلت سلماً للصعود والانتقال إلى سباقات الفورمولا1 لنخبة من السائقين الشباب أمثال بطل الفورمولا 1 سابقاً جنسن باتون والنجم الحالي ماكس فيرستابن.