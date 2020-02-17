حكم إماراتي لمباراة الجزائر ومصر

المصدر: (الرياض- البيان الرياضي)

كلف الاتحاد العربي لكرة القدم حكمنا الدولي أحمد عيسى درويش لإدارة مباراة منتخبي الجزائر ومصر التي ستقام غداً باستاد الأمير بن محمد بن فهد ضمن بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية لحساب المجموعة الثالثة.

ويضم الطاقم إلى جانب أحمد عيسى درويش الإماراتي علي النعيمي «مساعد أول»، والمغربي هشام أيت عبو «مساعد ثانٍ».

كما كلف الاتحاد العربي علي حمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم بتقييم حكام مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي ضمن بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي أقيمت أمس الأحد في مدينة الإسماعيلية.

وكان الاتحاد العربي كلف طاقماً تحكيمياً دولياً إماراتياً لإدارة مباراة أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي التي جرت، أمس، بالمغرب في ذات البطولة بقيادة الدكتور عمار الجنيبي، وأحمد الراشدي «مساعد أول» وجاسم آل علي «مساعد ثانٍ».