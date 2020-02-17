أبوظبي تستقبل نجوم السوبر المصري اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تصل بعثتا الأهلي والزمالك اليوم عبر مطار أبوظبي الدولي، لخوض مباراة السوبر المصري، المقررة الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد، وهي النسخة 4 التي تستضيفها أبوظبي في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وفي نسخة 2015 باستاد هزاع بن زايدتوّج الأهلي بالكأس محققاً الفوز على الزمالك 3 - 2، وفي نسخة 2017، باستاد محمد بن زايد تمكّن الزمالك من رد الاعتبار والفوز على الأهلي بركلات الترجيح وتوّج بالكأس.

وفاز الأهلي بالنسخة الثالثة في 2018 باستاد هزاع بن زايد متغلباُ على المصري 1- 0.

وفي المقابل احتضنت القاهرة نسختي السوبر الإماراتي عام 2016 بين شباب الأهلي والجزيرة وفاز بها الأول، وفي 2018 وتوّج بها الوحدة على حساب العين بركلات الترجيح.

نكهة

ويتمتع السوبر المصري في الإمارات بنكهة خاصة ،وسجلت النسخ الثلاث الماضية حضوراً جماهيرياً كبيرا وتحظى النسخة الحالية بمناسبة مميزة للزمالك الذي يعيش أجواء احتفالية بفوزه باللقب الرابع في السوبر الأفريقي.

زخم

وأكد سيد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لـ «البيان الرياضي»، أن البطولة تقام على أرض يحبها المصريون، ودائماً ما تحظى بزخم جماهيري موسع يعيد للكرة المصرية رونقها، وأن الأشقاء في دولة الإمارات لا يدخرون جهداً في توفير كل الاحتياجات التي تتطلبها بطولة تجمع الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أن النسخ الثلاث في أبوظبي سجلت نجاحاً كبيراً على مستوى الحضور الجماهيري والمستوى الفني ، ما جعلها محط متابعة واسعة بالوطن العربي.

وقال: الحظوظ متساوية، وضغط المباريات يتقاسمه الفريقان، ونتمنى تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية.