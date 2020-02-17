دراسة إقامة دوري للرياضات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ناقشت مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، في اجتماعه بمجلس أبوظبي الرياضي، إقامة دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الأندية وصالات الألعاب الإلكترونية، كما تم استعراض استضافة الجولة الأولى من بطولة العرب الشهر المقبل.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بالجهود الكبيرة التي قام بها المجلس التنفيذي للجمعية، لتطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة، ومواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية، مع المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري، في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب، واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية، وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية، بما يخدم مصلحتهم، ورفع راية الدولة في المشاركات على كافة الأصعدة العربية والآسيوية والعالمية، حيث إن هذه الألعاب أصبحت من الضروريات في الحياة المعاصرة، ويجب مواكبة التطور والتوجهات العالمية في هذا الإطار، وطالب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بوضع عدد من الخطط والمقترحات، لكي تطبق العام الحالي، من أجل الارتقاء بالرياضات الإلكترونية.

حضر الاجتماع سلطان بن ثعلوب الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار سعيد الطاهر الأمين العام للجمعية، والدكتور عبد الله الوحشي الرئيس التنفيذي للجمعية، وطارق عبد السلام عضو مجلس الإدارة، وأعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية.

واستعرض المستشار سعيد علي الطاهر خلال الاجتماع، التقرير الإداري والفني، ومشاركة الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في سيؤول.