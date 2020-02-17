عجمان الأدق تصويباً في دوري الخليج العربي

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أظهرت إحصائيات لجنة دوري المحترفين تفوّق فريق عجمان على بقية فرق دوري الخليج العربي لكرة القدم في دقة التصويب بمعدل بلغ 21%، مقابل 9% لفريق النصر الذي احتل المركز الأخير، في «النيشان» ودقة التصويب في هذه المقارنة، وتفوّق «البرتقالي» على فرق المقدمة العين والشارقة وشباب الأهلي والوحدة والجزيرة، وسدد لاعبو عجمان 134 كرة على مرمى المنافسين.

وحل نادي الشارقة في المركز الثاني في دقة التصويب بمعدل بلغ 18% وعدد تسديدات 218، وتساوى ناديا العين صاحب المركز الثالث وشباب الأهلي صاحب المركز الرابع في دقة التصويب بنسبة 18% لكل نادٍ، بعدد 266 تسديدة للعين، و236 لشباب الأهلي.

وجاء الظفرة في المركز الخامس في دقة التصويب بنسبة بلغت 16% بمعدل 185 تسديدة، وتساوت أندية اتحاد كلباء، والجزيرة والوحدة في دقة التصويب بمعدل بلغ 15%، وتلاهم الفجيرة بنسبة 14%، وبني ياس 13%، والوصل 12%، وحتا 10%، وخورفكان 10%، وحل النصر أخيراً بنسبة 9%، و253 تسديدة.

تسديدات

واحتل نادي الوصل المركز الأول على صعيد الفرق الأكثر تسديداً بمجموع 280 تسديدة، تلاه العين في المركز الثاني «266 تسديدة»، والنصر ثالثاً بـ253 تسديدة. وبلغ مجموع تسديدات أنديتنا 2864 تسديدة، مقابل 325 هدفاً لجميع الأندية.

ركنيات

وتفوق شباب الأهلي في عدد الركنيات المكتسبة بـ104 ركنيات، تلاه العين في المركز الثاني بـ98 ركنية، والشارقة 95 ركنية، والوحدة 93 ركنية، واتحاد كلباء 92 ركنية، والوصل 89 ركنية، والنصر 85 ركنية، والجزيرة 73 ركنية، والظفرة وحتا 67 ركنية لكل فريق، وبني ياس 64 ركنية، وخورفكان 60 ركنية، والفجيرة 55 ركنية، وعجمان 45 ركنية.