شباب الأهلي يبني مسجداً في الهند

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يوم 9 نوفمبر 2018، تلقت أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، صدمة وفاة نبيل فكري، لاعب نادي الأهلي السابق، نائب مدير الوحدة الإدارية، مشرف مركز الممزر في الأكاديمية، وذلك خلال وجوده في فرنسا للعلاج.

وألقى هذا النبأ وقتها، بساتر الحزن على اللاعبين والعاملين في أكاديمية شباب الأهلي، إلى جانب نجوم الفريق الأول للكرة بالنادي، الذين ساهم نبيل فكري بجهوده طوال سنوات عمله في الأكاديمية، في إظهار موهبتهم إلى الأضواء، ثم قام العاملون بالأكاديمية، من خلال جمع التبرعات في ما بينهم، بإنشاء مسجد حمل اسم الراحل في الهند، وتم دعوة والد ووالدة نبيل فكري، للسفر، لحضور افتتاح هذا المسجد.

وسعياً لإحياء ذكرى رجل عمل بجهد وتفانٍ في خدمة قلعة «فرسان دبي»، تم أولاً إقامة مهرجان حمل اسم المرحوم نبيل فكري، لمرحلة تحت 8 سنوات في ملاعب أكاديمية شباب الأهلي، بمشاركة عدد كبير من أندية الدولة.

وفي لافتة أخرى، تدل على مدى الحب الذي كان يحظى به الراحل، أهدى شباب الأهلي في نوفمبر 2018، جائزة أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، والتي حصل عليها لاعبه خليفة يوسف عتيق، وجائزة أفضل شركة كرة قدم في رعاية المواهب الرياضية، إلى نبيل فكري.

وأوضح الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية شباب الأهلي وقتها، أن الراحل نبيل فكري، من الكفاءات الذين ساهموا في التتويج بالجائزة، وأكد أن الجائزة ثمرة جهود من كافة الأجهزة الإدارية والفنية، وأن شباب الأهلي رائد في تكوين اللاعبين وصقل المواهب، وسيستمر على هذا النهج، لأنه السبيل الوحيد لخلق جيل مميز.