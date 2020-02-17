32 فريقاً تتنافس على لقب «المصارف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتنافس 32 فريقاً على لقب النسخة الثانية من بطولة كرة القدم للمصارف، والتي انطلقت صباح الجمعة الماضي في دبي، والمستمرة حتى 13 مارس المقبل، وينظمها اتحاد مصارف الإمارات تحت شعار «أبطال القطاع المصرفي»، وسيتم التبرع بجميع عائدات البطولة الخيرية لصالح جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

وتمثل الفرق المتنافسة، 18 مصرفاً محلياً وإقليمياً ودولياً بارزاً في دولة الإمارات، وأعرب معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بمناسبة افتتاح البطولة، عن سعادته بإطلاق النسخة الثانية من البطولة الخيرية، والتي تجمع بين المصارف الأعضاء للمساهمة في المجتمع. وأشار إلى الإقبال الكبير على المشاركة في النسخة الثانية من جانب المصارف الأعضاء، وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة في يومها الافتتاحي، مؤكداً ثقته الكبيرة في مساهمة البطولة بنشر الفرح بين جميع المشاركين، وفي إبراز أهمية العمل الجماعي لخدمة المجتمع، من خلال تخصيص عائداتها لصالح جمعية الهلال الأحمر الإماراتية.

الجدير بالذكر، أن اليوم الافتتاحي للبطولة، تضمن الكثير من الفعاليات الترفيهية الجماهيرية الجميلة، ومنها عروض رياضية، ومعرض الأسر المنتجة، وعرض الساحر، وهدايا للأطفال، ورسم على الوجه، وغيرها من الأمور التي أدخلت البهجة على نفوس الحضور والمشاركين.