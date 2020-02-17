أبيض الشباب جاهز لمواجهة السنغال غداً

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 لمواجهة نظيره منتخب السنغال غداً ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية لحساب المجموعة الرابعة.

وأدى منتخبنا، أمس، أولى حصصه التدريبية في الرياض على أحد الملاعب الفرعية المخصصة لتدريبات المنتخبات تحت قيادة المدرب اليوناني نيكولاوس وجهازه المساعد بمشاركة 23 لاعباً هم: فهد بدر طارش (الإمارات) عبدالله محمد الرميثي (بني ياس) أحمد محمود حسن، راكان وليد المنهالي، زايد سلطان الزعابي، عبدالله محمد الحمادي، عبدالله أبوبكر حسين، حمدان عبدالرحمن (الجزيرة) مايد علي الطنيجي (الرمس) عامر إبراهيم حسن (الشارقة) حارب عبدالله سهيل، حمدان حميد حسن، خليفة يوسف عتيق، عبدالرحمن عادل، محمد عيسى جاسم (شباب الأهلي)، محمد علي الحمادي (عجمان)، حمد عبدالله المقبالي (الفجيرة)، عبدالله عباس (النصر)، إسماعيل عمر، راشد عبدالله، عبدالرحمن صالح (الوحدة)، شهاب لشكري، علي إبراهيم (الوصل).