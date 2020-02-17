تعيين 3 أعضاء في إدارة اتحاد الكرة

المصدر: (دبي- البيان الرياضي )

اعتمدت لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة، في اجتماعها أمس، بمقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، أسماء المعينين في اتحاد الكرة، والمرشحين من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وهم: إبراهيم الحمادي وسالم الشامسي وخلفان بالهول.

واعتمدت اللجنة الأسماء النهائية للمرشحين لعضوية إدارة الاتحاد، وهم حميد الطاير «النصر»، هشام الزرعوني «الشارقة»، سالم الشامسي «العين»، سيف المنصوري «الظفرة»، يوسف السهلاوي «الحمرية»، جمعة العبدولي «دبا»، أمل بوشلاخ «رأس الخيمة»، سعيد أحمد «التعاون»، علي حمد «حتا»، عامر الصيعري «الوحدة»، عبد الله الكعبي «مصفوت»، فهد الحوسني «بني ياس»، أحمد درويش «الإمارات».

وسيكون 20 الجاري الموعد النهائي لاستقبال الطعون والبت فيها، على أن يكون الموعد النهائي لاختيار القائمة النهائية من رئيس الاتحاد 27 الجاري.

من ناحية أخرى، قررت لجنة الانتخابات في اجتماعها، أمس، بمقر الرابطة في أبوظبي، برئاسة محمد العامري، قبول ترشيح عبد الله الجنيبي لمنصب الرئيس، وجمال المري لمنصب نائب الرئيس، وفاز الاثنان بالمنصبين بالتزكية، كما تم قبول ترشيح محمد اليماحي، ناصر الظفري، حسن المري، طارق الشبيبي وسعيد الكعبي للعضوية.