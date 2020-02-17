ريال مدريد بطل كأس دبي للقارات تحت 13 سنة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

فاز فريق ريال مدريد الإسباني بلقب النسخة الرابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري في مدينة دبي الرياضية بمشاركة 400 لاعب من 24 فريقاً من 12 دولة بمختلف القارات وفي مقدمتهم ريال مدريد، انتر ميلان، برشلونة، آرسنال، بايرن ميونيخ، إضافة إلى 6 أندية تمثل الدولة في المنافسة وهي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، عجمان، العين، والوحدة.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وخالد الزرعوني رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية، وخلفان بالهول عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وفاطمة نيوسا مدير الاتصال في وزارة السياحة المالديفية بجزر المالديف.

تتويج

كما شارك في مراسم التتويج عدد من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين ويتقدمهم بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي، وميشيل سيلغادو وفرناندو هييرو النجمان السابقان لريال مدريد والمنتخب الإسباني، ومحمد زيدان النجم السابق للمنتخب المصري، والنجم الفرنسي السابق نيكولا انيلكا، كما حضر مراسم التتويج علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي وأحمد سالم المهري مدير قسم تطوير الأكاديميات بالمجلس، وعمران الجسمي مدير قسم العلاقات العامة بالمجلس.

دعم

تعد بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 سنة نموذجاً للتعاون بين مجلس دبي الرياضي والمؤسسات الخاصة بتطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم بطولات وفعاليات رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية، كما تأتي البطولة في إطار حرص المجلس على توفير الفرصة للأندية الإماراتية والأكاديميات الرسمية الحكومية والخاصة لتطوير مهارات اللاعبين والمدربين الوطنيين من خلال الاحتكاك والتنافس مع فرق من أكاديميات عالمية مختلفة ما يساهم في رفع مستوى اللاعبين وتأهيلهم على النحو الأمثل لتقديم أداء عالٍ والانضمام إلى المنتخبات الوطنية المشاركة وتمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية.

وتأتي البطولة أيضاً في إطار خطة شاملة انتهجها مجلس دبي الرياضي بتنظيم بطولات رياضية لمختلف المراحل العمرية للناشئين بمشاركة محلية ودولية، وهو الأمر الذي ساهم في تطوير مواهب وطنية ودولية شقت طريقها إلى الأندية العالمية الكبرى ومن بينهم اللاعب البرازيلي جيسوس الذي لعب في بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة ضمن فريق فلامينغو، وشاهد مهاراته في البطولة الطاقم الفني لفريق ريال مدريد الذي شارك أيضاً في البطولة، ومن ثم اشتراه مباشرة ليلعب في ريال مدريد، وماكينتي هانت ابن 13 سنة الذي لعب مع فريق أكاديمية جو برو في البطولة، ووقع لأكاديمية فريق نادي إيفرتون الإنجليزي.

جاء فوز فريق ريال مدريد بالمركز الأول وكأس البطولة بعد تغلبه على فريق إنتر ميلان بصعوبة، فيما حل فريق بورتو في المركز الثالث.

وفاز اللاعب ماتيا موسكوني من فريق إنتر ميلان بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما فاز اللاعب هارا كييو من فريق جيف يونايتد الياباني بلقب أفضل هداف، فيما فاز اللاعب ألفارو غونزاليس من فريق ريال مدريد بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

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حظيت البطولة بمتابعة 9 لاعبين من الدوليين السابقين، هم: الإيطالي ماركو ماتيرازي، والإسباني راؤول غونزاليس، والبرازيليان ريفالدو وروبرتو كارلوس، والبرتغالي لويس فيغو، والإنجليزي ديفيد بيكهام، والكرواتي إيفان راكتيتش، والفرنسي دافيد تريزيغيه والمصري محمد زيدان.