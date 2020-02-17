20 مشاركاً في دورة مدربي كرة الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

افتتحت أول من أمس، بمركز شباب الشارقة الدورة التدريبية والتأهيلية لمدربي كرة قدم الصالات للمستوى الثاني، والتي يشارك فيها 20 دارساً منهم 4 مدربين من السعودية وسلطنة عمان ومصر، وتتواصل الدورة حتى 21 الجاري بإشراف المحاضر والخبير الآسيوي والكويتي عيسى فلاح.

حضر الافتتاح خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية ومشرف التطوير في اللجنة وعضو لجنة كرة الصالات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعمران النعيمي أمين السر العام للجنة ومشرف المسابقات، وعبد الله حسن مدير الدورات في اتحاد الكرة.

وتمنى خميس الشامسي للدارسين تحقيق اكبر المكاسب من الدورة المتقدمة في مجال كرة الصالات، وقال: تم التوجيه باختيار أفضل مدرب إماراتي وترشيحه لاعتماده كمحاضر معتمد في الاتحاد الآسيوي على أن يحاضر محلياً لدورة المدربين للمستوى الأول.

ورحب عمران عبد الله بالخبير الكويتي عيسى فلاح، وأشاد بجهود تنظيم مثل هذه الدورات التي تسهم في الارتقاء باللعبة.

وقال عيسى فلاح: المشاركة مميزة والرغبة كبيرة من قبل الدارسين للاستفادة والتطور.