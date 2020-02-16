حكم نرويجي يدير السوبر المصري في أبوظبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن اختيار الحكم النرويجي الدولي سفين أودفار مورين، لإدارة مباراة الأهلي أمام الزمالك يوم الخميس المقبل، في لقاء الذي يجمعهما على لقب كأس السوبر المصري، على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي.

وسبق أن أدار أودفار (41 عاماً)، مباراتين في الكرة المصرية، والأولى جمعت بين الأهلي والزمالك يوم 9 يوليو 2016، وكان الأهلي، قد حسم درع الدوري قبلها، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ثم أدار يوم 15 أغسطس 2017، مباراة الأهلي وفريق المصري في نهائي كأس مصر، وتوج الأهلي بطلاً، بعد الفوز 2-1، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة، والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

كما سبق للحكم النرويجي، إدارة 26 مباراة، في الأدوار الرئيسية بدوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس الأمم الأوروبية، و17 مباراة بالأدوار الرئيسية في الدوري الأوروبي، و31 مباراة في الدوري السعودي.