بيدرو ووقفة تحدي على الكرة في مران العين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

سرق بيدرو إيمانويل مدرب العين، الأضواء في تدريب "الزعيم" مساء اليوم، استعداداً للقاء النصر السعودي بعد غدً الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، بعدما قام المدرب البرتغالي، بالوقوف على الكرة أثناء المران، في واحدة من التحديات الصعبة في مهارات الكرة في العالم.

والجدير بالذكر، أن العين يسعى لمصالحة جماهيره، عندما يستضيف النصر، على ملعب استاد هزاع بن زايد في العين، بعد خسارته الثقيلة أمام ضيفه سيباهان الإيراني في الجولة الأولى يوم الاثنين الماضي، وليتصدر سيباهان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، في حين لا زال رصيد العين خالياً من النقاط.