أروابارينا: ما يهمني الواقع وليس الاحصائيات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، لدينا مباراة هامة أمام الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، والذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وهدفنا السعي إلى تحقيق الفوز، لتعزيز حظوظنا في المنافسة على اللقب القاري.

وقال: "جهزنا الفريق بشكل جيد للقاء الهلال، بعد خسارة الجولة الأولى 1-2 أمام باختاكور الأوزبكي، وعملنا على تجنب الأخطاء التي سقطنا فيها بالجولة الأولى، ولدينا طموح بتقديم مباراة كبيرة، وبذل كل ما لدينا وأمامنا مباراة هامة، والمطلوب فيها تصحيح الأخطاء، للدخول في صلب المنافسة بشكل كبير".

وعن تحضيراته للهلال، وخسارته لمواجهته السبعة كمدرب في آسيا، أضاف: "نحترم الهلال، ولكن ما يهمني فريقي، وليس بالكلام ولكن على أرضية الملعب، وربما تكون نتيجتها انعكاساً لنتائج ومستويات الفريق خلال المرحلة المقبلة، وأنا لا أعترف بسوء الحظ، وعندما كنت مع الوصل، لعبت مباراتي الثانية بالصف الثاني أو بلاعبين صغار السن وبدون خبرات، وكانوا يمثلون نواة مستقبل الوصل في تلك الفترة، ولم يكن هناك اهتمام كبير وقتها بتلك المباريات، وكنا نفكر وقتها في نهائي الكأس الذي وصلنا إليه، وفي مباراتنا الأخيرة مع باختاكور، قدمنا مباراة جيدة، ولكن ظروف الطقس وأرضية الملعب لم تساعدنا، والاحصائيات والأرقام لا تهمني، ولكن ما يهمني الواقع الحالي، وأسعى دائماً إلى الفوز".

وحول جاهزية البرازيلي ليوناردو، قال: "اللاعب ما يزال في مرحلة الاستشفاء، وهو متأخر عن الموعد المتوقع لعودته إلى الملاعب، وبالنسبة لباقي اللاعبين، فمحمد جمعة ووليد عباس في آخر مرحلة للاستشفاء، وقريبين من العودة إلى الملاعب، وأتمنى عودتهم لتقوية صفوف الفريق".

ومن جانبه، قال وليد حسين لاعب شباب الأهلي: "نحن نحترم الهلال، ونسعى لتعويض الخسارة في الجولة الماضية، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل كأس آسيا في النسخة الأخيرة، والذي يملك الكثير من اللاعبين المميزين، وفوزنا في آخر مواجهة يعطينا ثقة كبيرة بإمكانية تكرار الفوز، ونعرف الهلال جيداً، ولديه نقاط قوة وضعف، وسنركز على ما يحقق هدفنا بتحقيق الفوز، وأتوقع إقبال جماهيري كبير في الحضور، وحصول الجماهير على إجازة لحضور اللقاء، لإقامته وسط الأسبوع".