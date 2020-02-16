خيمينيز: جاهزون لتقديم مستوى قوي ونحترم الشرطة العراقي

المصدر: أربيل – البيان الرياضي

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على جاهزية العنابي للمواجهة التي تجمع العنابي بالشرطة العراقي مساء غد الاثنين على ملعب فرنسو حريري بأربيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

مشيراً إلى أن الفريق يملك العناصر القادرة على تعويض الغيابات في ظل غياب الثلاثي محمد برغش وطحنون الزعابي وعبد الله أنور.

وقال:" نحترم فريق الشرطة رغم أنني لا أعرف الكثير عنه إلا أن الأهم هو ما يقدمه فريقي في أرضية الملعب، تفوق الوحدة التاريخي على الأندية العراقية بشكل عام أمر من الماضي، وتركيزنا على تقديم مستوى جيد يمكننا من الفوز والتقدم في منافسات المجموعة".

وأضاف:" أعلم أن الدوري المحلي في العراق لم يبدأ بعد ولكن مثلما يعاني الشرطة من هذا الأمر فإن الوحدة يعاني من ضغط المباريات وخوض مباراة كل 4 أيام، نأمل أن نظهر بشكل يرضي طموحات جماهيرنا، ونتمكن من استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، وفي الوقت ذاته الحذر وإيجاد التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي".