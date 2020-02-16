إليتش مدرب الشرطة: أتوقع مواجهة صعبة أمام الوحدة

المصدر: أربيل – البيان الرياضي

أعرب الصربي الكسندر إليتش مدرب الشرطة العراقي عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم مستويات جيدة في دور المجموعات، معتبراً أن مواجهة الوحدة تحد قوي يسعى من خلاله الخروج بنتيجة جيدة تساهم في تعزيز موقف الفريق في المجموعة.

وقال:" أتوقع مباراة صعبة، وحضرنا الفريق بدنياً وتكتيكياً بشكل جيد، ومطالبون بالتركيز الشديد على مدار التسعين دقيقة".

واعترف مدرب الشرطة بأن الوحدة فريق مميز ويضم نخبة من النجوم سواء أصحاب الخبرات أو الشباب، فضلاً عن الفارق فيما يتعلق بالجاهزية البدنية والتي أثرت على فريقه في الشوط الثاني أمام الاستقلال في الجولة الماضية.

وأضاف:" الوحدة يملك لاعبين على مستوى عال وأعرف الهداف تيجالي منذ أن كان لاعباً في الدوري السعودي، ومباراة الاستقلال مثلت مقياساً لمستوانا، وأسلوب لعب الوحدة مختلف".