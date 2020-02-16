الاتحاد الآسيوي يرصد خسارة العين الـ9 على التوالي في دوري الأبطال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قبل 24 ساعة على انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020، رصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبرز الأرقام التي شهدتها الجولة الأولى من دور المجموعات لمنطقتي غرب وشرق آسيا.

لعل من أبرز الأرقام، ارتفع سجل العين دون انتصارات على التوالي في البطولة إلى 9 مباريات، بعد خسارته أمام سيباهان الإيراني 0-4، وتسجيل 32 هدفاً في 13 مباراة بالجولة الأولى، وتسجيل ثيراثون بونماثان 24 تمريرة، ليكون صاحب العدد الأكبر من التمريرات في الثلث الأخيرة من الملعب، ليساهم في فوز فريقه يوكوهاما مارينوس على تشونبوك هيونداي موتورز 2-1.

وكان فوز فيسيل كوبي الياباني على جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 5-1، هو الفوز الأكبر لفريق يشارك للمرة الأولى في البطولة، وذلك منذ فوز غوانغزهو ايفرغراند على تشونبوك موتورز بذات النتيجة عام 2012.

وسجل علي كريمي لاعب نادي الاستقلال الإيراني، الرقم الأعلى في لمس الكرة، بمجموع 119 مرة، كما أن اللاعب نجح في تمرير 93 تمريرة ناجحة خلال المباراة أمام الشرطة العراقي من أصل 110 تمريرة.

وصنع لياندرو، لاعب نادي طوكيو الياباني، الرقم الأعلى من الفرص في هذه الجولة، بمجموع 7 فرص لزملاءه، كما أنه صنع هدف الفوز لفريقه في المباراة التي تعادل خلالها مع أولسان هيونداي 1-1.

وسجل سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي، الرقم الأعلى في التسديدات، بمجموع 9 محاولات في المباراة أمام شهر خودرو الإيراني، وكان من بينها 6 تسديدات من خارج منطقة الجزاء.