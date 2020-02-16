لابا.. عاشق «الزعيم»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

لا يكتفي التوغولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين، بإسعاد أنصار الفريق عبر تسجيله الأهداف فقط، بل يستمر في إشاعة أجواء المرح وسط جمهور الأمة العيناوية ومعجبيه، عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالتعليقات الظريفة التي تؤكد حبه وغيرته الكبيرة على الشعار البنفسجي، وهو يفعل ذلك في حالتي الفوز والخسارة، حيث غرد بعد فوز «الزعيم» الأخير على اتحاد كلباء في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري،بعبارة «حب واحد، فوز جيد، 17 هدفاً» في إشارة منه لتسجيله الهدف رقم 17 بالقميص البنفسجي منذ تعاقده مع النادي في يونيو الماضي، وسبق له أن غرد معبراً عن أسفه واعتذاره لجمهور العين بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام سابهان أصفهان في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا، وتحظى تغريدات لابا بتفاعل واسع وكبير من الجماهير العيناوية التي تبادله مشاعر الوفاء.

الجدير بالذكر أن اللاعب سجل 20 هدفاً في جميع المباريات التي خاضها مع العين، منها 17 هدفاً بالدوري ، وأصبح على بعد 14 هدفاً من عدد أهدافالغاني جيان لاعب العين السابق.