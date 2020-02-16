محمد بن راشد يعيّن منصور بن محمد رئيساً لمجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي - وام، البيان الرياضي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (5) لسنة 2020، بتعيين سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لمجلس دبي الرياضي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ورفع مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه مسيرة مجلس دبي الرياضي، التي انطلقت بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتكليف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، برئاسة المجلس وإكمال مسيرة الإنجازات.

وتقدم مجلس دبي الرياضي، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على قيادة مجلس دبي الرياضي خلال 15 عاماً.

من جهة أخرى، تقدم مجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة ، لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة ترؤسه مجلس دبي الرياضي. وتقدّم الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالتهنئة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس دبي الرياضي.

وقال: «نهنئ إخواننا في مجلس دبي الرياضي وأنفسنا بهذه الإضافة الجديدة لخدمة القطاع الرياضي، ونحن على ثقة بإضافة نقلة نوعية في تطوير هذا القطاع، آملين التوفيق في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت سابقاً باسم دبي بشكل خاص، والدولة بشكل عام، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونتقدم له بالشكر والامتنان على جهوده السابقة، ونتطلع إلى استكمال هذه المسيرة بتكامل وتعاون الجميع».