أنور يغيب عن لقاء الوحدة والشرطة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

انضم عبد الله أنور مهاجم الوحدة إلى قائمة الغائبين عن مواجهة العنابي مع الشرطة العراقي المقررة غداً في أربيل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واستبعد الجهاز الفني للفريق اللاعب لعدم اكتمال جاهزيته بسبب الإصابة في العضلة الضامة، لينضم إلى الثنائي محمد برغش وطحنون الزعابي اللذين يغيبان عن المباراة للإصابة.

ويختتم الوحدة تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية اليوم على ملعب المباراة يستقر من خلالها المدير الفني خيمينيز على خطة وتشكيلة اللقاء. وكانت البعثة وصلت إلى أربيل مشاء أمس بعدما أدى الفريق مرانه الأساسي بملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة قبل السفر إلى العراق.