فحص طلبات عضوية اتحاد الكرة والرابطة اليوم

المصدر: (دبي – العوضي النمر )

تنظر لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سالم بن بهيان في الترشيحات التي تقدم بها 14 نادياً خلال فترة فتح باب الترشح والتي استمرت 10 أيام، حيث سيتم فتح استمارات الترشح وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للوائح ومن ثم اعتمادها وفتح باب الطعون على المترشحين، اعتباراً من اليوم حتى 20 الشهر الجاري، ومن ثم اعتماد الترشيحات بشكل نهائي ورفعها لرئيس الاتحاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي فاز بالتزكية من قبل لاختيار قائمته التي سيقدمها للجمعية العمومية لاعتمادها.

وبلغ عدد المتقدمين للترشح للانضمام إلى قائمة رئيس اتحاد الكرة، 14 مرشحاً من قبل الأندية الذين وصلت طلباتهم إلى الأمانة العامة خلال فترة الترشح، وهم: هشام الزرعوني(الشارقة)، حميد الطاير (النصر)، علي حمد البدواوي (حتا)، يوسف حسين (الحمرية)، عامر الصيعري (الوحدة)، أمل بوشلاخ (رأس الخيمة)، عمر سليمان العضب (دباالحصن)، جمعة العبدولي (دبا الفجيرة)، أحمد بن درويش (الإمارات)، عبد الله بن سعيد (مصفوت)، فهد الحوسني (بني ياس)، سيف المنصوري (الظفرة)، سالم الشامسي (العين)، سلطان سالم (المدام).

من جهة ثانية تعقد لجنة الانتخابات في رابطة المحترفين اجتماعاً لها أيضاً اليوم لفحص طلبات المرشحين لعضوية المجلس التنفيذي بعد أن أغلق باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات، وأسفر عن فوز عبدالله ناصر الجنيبي، برئاسة الرابطة بالتزكية، وجمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس وفاز أيضا بالتزكية.

فيما ترشح لعضوية مجلس إدارة الرابطة كل من: محمد عبيد اليماحي، ناصر إبراهيم الظفري، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي.