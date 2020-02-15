فرناندو هييرو : دوري الخليج العربي تنافسي من الدرجة الأولى

وصف قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد الأسبق "فرناندو هييرو" دوري الخليج العربي بانه دوري تنافسي من الدرجة الأولى وقوي ويضم أندية كبيرة مثل العين والجزيرة والنصر.
ولان لاعب النصر الاسباني ألفارو نيغريدو سانشيز لاعب كبير ومنظم ويحب اللعب مع الأندية الكبيرة كان طبيعي جداً أن يختار اللعب مع العميد النصراوي وتمنى له التوفيق.
ماذا يعرف قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد الأسبق "فرناندو هييرو" عن #دوري_الخليج_العربي؟ وما هي رسالته إلى مهاجم نادي #النصر "نيغريدو"@AGLeague#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1BdXjmIGTy— البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 15, 2020