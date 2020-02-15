فرناندو هييرو : دوري الخليج العربي تنافسي من الدرجة الأولى

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد الأسبق "فرناندو هييرو" دوري الخليج العربي بانه دوري تنافسي من الدرجة الأولى وقوي ويضم أندية كبيرة مثل العين والجزيرة والنصر.

ولان لاعب النصر الاسباني ألفارو نيغريدو سانشيز لاعب كبير ومنظم ويحب اللعب مع الأندية الكبيرة كان طبيعي جداً أن يختار اللعب مع العميد النصراوي وتمنى له التوفيق.