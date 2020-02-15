عبد العزيز النعيمي لـ "البيان الرياضي": لا حساسية في التجنيس القانوني

المصدر: حوار-ياسر قاسم

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، رئيس نادي «كواترو»، أحد فرق الدرجة الثانية في اتحاد كرة القدم، أن التجنيس المقنن، الذي بدأته الإمارات اخيراً، يعتبر مؤشراً جيداً، ينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن الاتجاه للتجنيس، وفق الشروط واللوائح الدولية، ليس فيه أي حساسية، استناداً على تجارب دولية مهمة، مثل فرنسا واليابان.

وقال في حوار خاص مع «البيان الرياضي»، إن تجربة الدرجة الثانية هذا الموسم مهمة لتطوير اللعبة، بعد التقييم، سواء من اتحاد الكرة أو الأندية التي تشارك فيها، وتحدث عن مستقبل فريق «كواترو» المتصدر حالياً للدرجة الثانية، زيادة على تجربة مركز كواترو وأكاديمية إسبانيول التي أسسها في عام 2013.

كما تحدث الشيخ عبد العزيز النعيمي عن كثير من الملفات المهمة، مشيراً إلى ان المؤشرات تدعو للتفاؤل في اتحاد الكرة تحت رئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وقال ان الصرف على الاحتراف ليس فيه خطأ ولكن مطلوب نتائج توازي هذا الصرف، ومواضيع أخرى تطرق لها، من بينها رياضة الفروسية، التي بدأ اهتمامه فيها كأحد فرسان القدرة، وانتهاءً بمشواره فيها كأحد المُلاك في السباقات السريعة.

وكشف الشيخ عبد العزيز النعيمي، عن فكرة إنشاء نادٍ للفروسية في عجمان، وتنفيذاً قريباً، وهو مشروع يربط بين الجانب السياحي والرياضي، وقال إن تميز عجمان في جمال الخيول العربية الأصيلة، وتنظيم مسابقة دولية كل عام، يشجع على إنشاء هذا النادي، الذي سيكون مهتماً أيضاً بسباقات قفز الحواجز.

وتحدث عن الربط بين السياحة بصفته رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان وبين والرياضة وقال ان الرياضة من أهم أوجه التطور في الحياة، وعكس حضارة الشعوب، والشيء الملاحظ من خلال الفعاليات الرياضية التي أسهمت فيها دائرة التنمية السياحية، حاجة الناس لربط جميع المؤسسات والشركات بالرياضة، والرياضة تزيل كثيراً من الحواجز، وتسهم في التقارب حتى بين موظفي المؤسسة الواحدة، ولدينا تجارب ثرة في هذا الجانب، نطمح للاستمرار فيها، وزيادتها في مختلف الأنشطة الرياضية.

وقال ان دائرة التنمية السياحية، حريصة على الاستفادة من هذا التطور، وبدأت في تنظيم بطولات كبيرة في نادي الغولف، بالتعاون مع شركة الزوراء، ونادي عجمان للغولف، يعد بين أفضل أندية الغولف في الوطن العربي، وتوجد فكرة لتنظيم مثل هذه البطولة سنوياً.

تفاصيل الحوار غداً في البيان الرياضي