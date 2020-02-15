طبيب الظفرة يكشف تفاصيل إصابة الرباعي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أخضع الجهاز الفني للظفرة، رباعي الفريق المصاب ياسين البخيت، عبد الرحمن يوسف، خالد بطي، ديغو جارديل، لتدريبات تأهيلية فردية عقب عودة الفريق مساء الأربعاء لمواصلة إعداده لمباريات المرحلة المقبلة التي يستهلها بلقاء الجزيرة يوم 21 الجاري في منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.



وكشف التونسي فهد بن عمر طبيب الفريق تفاصيل إصابة الرباعي الذي يعد من العناصر المهمة والمؤثرة في تشكيلة الصربي فوك رازوفيتش، مؤكداً أنهم يعملون على تجهيزهم في أسرع وقت لمباراة الجزيرة.



وكشف بن عمر أن ياسين البخيت الذي انضم للكشوفات أخيراً قادماً من اتحاد كلباء بدأ في التماثل للشفاء، وأنه سينخرط قريباً في التدريبات مع المجموعة، مبيناً أن البخيت يعاني من إصابة في الغضروف الهلالي بقدمه اليمني، وأنه بدأ في التعافي وحالياً في مرحلة التأهيل، ذاكراً أن إصابته من النوع المعقد لكن اللاعب الأردني تمكن من تجاوزها بكل جدية ورغبة في الدفاع عن شعار الظفرة خلال المرحلة المقبلة.



التواء حاد



وأكد طبيب الظفرة أن خالد بطي الطرف الأيمن يعاني من التواء حاد في الأنكل، وأضاف: خالد تجاوز أصعب أيام الإصابة، ولكنه يحتاج إلى المزيد من التأهيل، نعتقد أن هناك وقتاً جيداً يمكن أن نجهزه فيه لمباراة الجزيرة دون أن نحاول الضغط عليه.



وعن موقف المدافع عبد الرحمن يوسف، قال فهد بن عمر إن يوسف تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة بني ياس قبل الأخيرة في الدوري وبعدها تم الاهتمام بوضعه، وأنه بدأ في التعافي ويخضع للتأهيل مع المعد البدني، ذاكراً أنه يتوقع انخراطه في التدريبات قريباً جداً.



وضع مختلف



وفيما يختص بإصابة البرازيلي ديغو جارديل قال طبيب الظفرة إن ديغو وضعه مختلف تماماً لأنه يعاني من إصابة في الأنف شفي منها في الفترة الماضية لكن تم إبعاده من التدريبات الجماعية من أجل سلامته، وأبان فهد بن عمر أن الجهازين الفني والطبي اتفقا على أن يخضع اللاعب لتدريب تحت إشراف المعد البدني تفادياً للاحتكاك الذي يمكن أن يجدد عليه الإصابة، وبالتالي يفقد الفريق جهوده، مشيراً إلى إن ديغو سيشارك مع المجموعة خلال التدريبات المقبلة.

وأكد طبيب الظفرة أن موقف إصابات الرباعي غير مقلق، وأنه بالجهود المبذولة ورغبة اللاعبين في المشاركة مع زملائهم تجعلانه متفائل بأن الفريق سيكون في كامل الجاهزية لمباراة الجزيرة المقبلة.